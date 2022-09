Il n'est un secret pour personne que le Bénin depuis l'année dernière est confronté à la menace terroriste. Plusieurs incursions de groupes djihadistes ont été signalées sur son sol. Le pays cherche des moyens pour améliorer son dispositif sécuritaire de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. C'est dans ce cadre que s'est ouvert hier lundi 26 septembre à Cotonou, la 4ème conférence sur la sécurité intérieure au Bénin.

Des incursions régulières des groupes armées terroristes dans la partie septentrionale

Le thème de la conférence est : "Les Forces de défense et de Sécurité face aux assauts de groupes terroristes: Quelles stratégies de résilience pour la sécurité nationale?". Les participants à cette rencontre, sont des universitaires et experts, des représentants des forces de défense et de sécurité, des acteurs judiciaires et des responsables de la chaîne de commandement à divers niveaux de la hiérarchie de l'administration béninoise. Il y avait aussi le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique Alassane Seidou; c'est d'ailleurs lui, qui a procédé au lancement des travaux de cette conférence.

L'autorité a rappelé que cette conférence sur la sécurité intérieure s’ouvre dans un contexte particulièrement caractérisé par des incursions régulières des groupes armés terroristes dans la partie septentrionale de notre pays. C’est pourquoi l’organisation de ladite conférence traduit ainsi, la volonté du Gouvernement de trouver les meilleures stratégies de résilience pour faire face à toute forme d’insécurité. Alassane Seidou avait à ses côtés, ses collègues de la décentralisation Raphaël Akotègnon et de la défense nationale Fortunet Alain Nouatin.