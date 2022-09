Il y a un peu plus d'un an maintenant, Donald Trump, celui que tout le monde appelle désormais ancien président américain quittait la Maison-Blanche pour laisser place à la nouvelle administration : celle du démocrate Joe Biden. Mais avant de le faire, le magnat de l'immobilier qui s'était installé quelques années plus tôt à la Maison-Blanche avec sa famille avait longtemps contesté les résultats qui le déclarait perdant et avant tout fait pour faire invalider les résultats qui donnait son challenger vainqueur. Il y a quelques heures, le média américain CNN mettait en lumière les révélations d'un livre à paraitre qui a donné des détails sur des propos tenus par l'ancien président Trump à l'époque.

Encore de nouvelles révélations sur l'ancien président américain Donald Trump dans un livre. Depuis quelques heures, CNN a publié sur son site des extraits d'un livre qui sera publié bientôt qui révèle des propos qu'auraient tenu l'ancien président Donald Trump à l'époque où il contestait les résultats de la présidentielle américaine. Ces révélations du média américain montre à quel point, l'ancien président américain était plus que convaincu de sa victoire et il refusait de céder son fauteuil au candidat élu Joe Biden.

Selon le média CNN qui cite des extraits du livre de la journaliste du New York Times Maggie Haberman qui va bientôt sortir, Trump se demandait comment il pourrait quitter la maison blanche alors qu'il a remporté les élections. Et il a martelé qu'il ne va pas quitter les lieux selon la journaliste. "Comment pouvez-vous partir quand vous avez gagné une élection?", s'est interrogé l'ancien dirigeant américain. "Je ne vais tout simplement pas partir", aurait déclaré Trump à un assistant, selon Haberman. "Nous ne partons jamais", aurait lancé Trump à un autre conseiller présent selon la même journaliste.