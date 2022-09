Au milieu d’une liste interminable de procédures judiciaires, l’ancien président américain bénéficie d’un soutien financier de ses généreux donateurs. Selon une information rendue publique par le média britannique BBC, ces derniers auraient mis la main à la poche pour les honoraires d’avocat. On retient que le Comité d'action politique (PAC) Save America, aurait mis à la disposition des cabinets d’avocat chargés de le défendre un montant évalué à 1,12 million de dollars. Ces fonds ne représenteraient que les fonds versés au cours de cette année par les soutiens de l’ancien président américain.

3,8 millions de dollars déjà dépensés par Trump

L'avocate du New Jersey, Alina Habba, une ancienne porte-parole de Trump aurait reçu à elle seul une grande partie de ce montant (942.000 dollars). Le dossier relatif à la perquisition de son domicile aurait déjà coûté à l’ancien président plus de 3,8 millions de dollars. Ce n’est tout de même pas la première fois que Donald Trump bénéficie du soutien financier extérieur pour faire face à ses ennuies judiciaires.

Soutenu par le parti républicain

Le Parti Républicain avait fait face par le passé à la facture de Donald Trump dans une affaire en lien à l'enquête du procureur général de New York pour l'affaire de fraude fiscale. Rappelons que l’ancien patron de la Maison-Blanche est au milieu de plusieurs affaires qui sont pendantes devant la justice de son pays. En plus de la perquisition menée par le FBI à son domicile de Floride, on peut citer l’enquête criminelle ouverte à New York pour fraude fiscale. Avec plusieurs de ses enfants, Donald Trump est poursuivi au civil.