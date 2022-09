L’organisation internationale de défense des droits de l’homme, Human Rights Watch (HRW) a porté des accusations contre la Russie, concernant l’offensive qu’elle a lancée depuis plusieurs mois en Ukraine. En effet, ce jeudi 1er septembre 2022, elle a publié un rapport qui affirme que Moscou organisé des déplacements forcés de civils ukrainiens en direction de zones-prorusses de l’Ukraine ou vers la Russie. Pour élaborer ce document, l’organisation dit s’appuyer sur les témoignages de plusieurs dizaines de personnes qui ont fui les combats, dans les localités de Kharkiv et de Marioupol. Toujours selon HRW, les forces mises en cause sont les troupes russes et leurs alliés séparatistes de la région de Donetsk, qui ont procédé à un « filtrage » ou à un contrôle de sécurité.

« Un exercice de collecte de données illégal et massif »

Cela, selon HRW, dans le but de réunir d’importantes « quantités de données personnelles », dont des données biométriques. Le rapport a par ailleurs mis l’accent sur l’internement de plusieurs civils « lorsqu'ils attendaient de subir cette procédure » soulignant qu’ « il s'agit d'un exercice de collecte de données illégal et massif, effectué hors du territoire russe par les forces russes et affiliées, visant des non-Russes, sans le moindre fondement juridique ». Dans le même temps, Human Rights Wacth a rappelé que les déplacements forcés de civils constituent « une violation grave des lois de la guerre constituant un crime de guerre et un crime potentiel contre l'humanité ».

Pour rappel, le rapport de HRW intervient plus d’un an après que l’ONG ait qualifié d’ « apartheid » la politique d'Israël vis-à-vis de la Palestine. Par un communiqué de presse, l’organisation avait expliqué que la politique israélienne menée contre les personnes de confession musulmane présentes sur son sol et les Palestiniens, était une politique d'apartheid. Le rapport avait suscité la colère du gouvernement israélien qui n'avait d'ailleurs pas manqué de réagir. D’après le ministère israélien des Affaires étrangères, ce document n'était qu'un simple outil de propagande qui ne traduit pas les faits avérés et observés sur le terrain. Du côté palestinien, on estime qu’il s'agit d'un témoignage crédible de la politique menée sur place et des souffrances infligées aux locaux.