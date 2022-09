Le lac épishelf de Milne Fiord, est un lac d'eau douce qui se trouve au-dessus de l'eau de mer à moins de 800 kilomètres du pôle Nord. Des chercheurs de l'Université de Laval au Québec (Canada) ont découvert en étudiant cette grande nappe naturelle d'eau, des virus géants. Ces agents infectieux s'attaquent aux algues microscopiques juste en dessous de la limite entre l'eau douce et l'eau salée. "Tout comme l'écosystème d'eau douce du lac est distinct de l'écosystème de l'océan Arctique, il possède également sa propre communauté distincte de virus" a déclaré la microbiologiste Mary Thaler, co-auteure de l'étude.

"Aussi gros qu'une bactérie "

Il faut dire que le lac en question est maintenu par la glace. Il n'a pas de fond physique. Son eau douce flotte au-dessus de l'eau de mer car elle est moins dense que l'eau salée. Le sommet du lac est recouvert de glace, protégeant l'eau douce des vagues ou du vent qui, autrement, forceraient les deux types d'eau à se mélanger. Les chercheurs ont foré à travers la glace et prélevé des échantillons d'eau du lac. Ensuite, ils ont séquencé l'ADN trouvé dans ces échantillons pour identifier une variété de virus, dont certains appartenant à un groupe de virus géants. "L'une des caractéristiques des virus en général est leur taille minuscule, beaucoup plus petite que la plus petite bactérie, et ne portant que quelques gènes pour les aider à se répliquer", a déclaré Thaler. Cependant, les scientifiques ont découvert dans le lac "des virus géants aussi gros qu'une bactérie, avec des génomes qui pourraient potentiellement porter de nombreux gènes intéressants." poursuit la microbiologiste.

Les chercheurs ne savent pas comment la plupart des virus affectent les algues microscopiques, ni même quels virus infectent quels organismes,. Les auteurs de l'étude espèrent obtenir des informations plus détaillées sur l'écosystème à l'avenir, mais ils sont dans une course contre la montre ; la hausse des températures menace de détruire le barrage de glace qui retient l'eau douce en place. "Les lacs épishelf étaient autrefois plus courants dans l'Arctique, mais maintenant ils sont extrêmement rares", a déclaré Thaler. "Si le barrage de glace se brise - ce qui s'est produit dans d'autres fjords - alors le lac Milne Fiord Epishelf sera perdu."