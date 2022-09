C'est une histoire à peine croyable. Aux Etats-Unis un homme a été inculpé par la Cour supérieure du comté de Butte, en Californie après la découverte du corps de son colocataire dans une des pièces à l'arrière de la maison. Ce n'est pas simplement à cause de la découverte que l'homme est dans le viseur de la justice. Mais selon plusieurs médias dont Fox News qui rapportent l'information, l'homme qui se prénomme Darren Pirtle a vécu pendant quatre ans avec le corps de Kevin Olson, un ancien militaire et encaissait des chèques en son nom pendant tout ce temps.

C'est l'histoire d'un américain du nom de Darren Pirtle qui encaissait les chèques de retraite mensuels de son colocataire un ancien militaire pendant plus années alors que l'ex-homme en uniforme était mort quatre ans plus tôt. Une autopsie est prévue dans les prochains jours pour faire la lumière sur le décès de cet ancien militaire. Une enquête a été ouverte après qu'un membre de la famille de Kevin Olson ait déclaré qu'il n'avait plus de nouvelles de son proche depuis plus de quatre ans. Selon le média américain, Kevin Olson n'aurait pas été vu depuis Octobre 2018.

Pendant tout ce temps, les proches du disparu ont essayé de le voir mais sans succès. A chaque fois, il tombait sur son colocataire qui inventait une histoire selon un communiqué du procureur. Le pot-aux-roses a été découvert la semaine dernière. Le corps de Kevin Olson qui serait probablement mort fin 2018 selon le média américain a été retrouvé dans l'arrière de la maison dans laquelle il vivait avec son colocataire Darren Pirtle. La justice américaine a cette semaine inculpé M Pirtle qui est accusé d'avoir perçu de l'argent au nom de son colocataire pendant 4 ans alors qu'il était mort.