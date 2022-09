Volant au-dessus de Tupelo, le pilote d'un avion qui pourrait être de type King Air a menacé de faire écraser intentionnellement l'appareil qu'il commande sur un magasin Walmart. La police de cette ville a averti le public par le biais d'un communiqué de presse dans la matinée de ce samedi 3 septembre 2022.« TPD a été informé qu’un pilote d’avion (probablement de type King Air) survolait Tupelo. Le pilote a pris contact avec E911 et menace de s’écraser intentionnellement sur Wal Mart sur West Main », prévient la police.

Alors, les forces de l'ordre ont entamé les discussions avec ce pilote dont l'identité n'a pas été révélée. La police rassure que la situation est sous contrôle et que ses éléments sont à pied d'œuvre. ‹‹ À l’heure actuelle, la situation se poursuit avec la DPT et tous les services d’urgence de notre région en état d’alerte››. Cependant, les citoyens sont priés d’éviter cette zone jusqu’à ce qu’un feu vert soit donné car ‹‹ avec la mobilité d’un avion de ce type, la zone de danger est beaucoup plus grande que même Tupelo››. La ville de Tupelo est située dans l’État du Mississippi, aux États-Unis.

Aux dernières nouvelles, le pilote qui menaçait de faire écraser son avion sur un supermarché Walmart à Tupelo dans l'État du Mississippi s'est posé dans un champ, avant d'être arrêté par le département du shérif du comté de Benton. C'est ce qu'a annoncé samedi la chaîne ABC, citant la police rapporte l'agence TASS. Les forces de l'ordre ont arrêté le pilote, son état de santé n'a pas été communiqué. Plus tôt, la police de Tupelo a déclaré qu’un individu avait détourné un petit jet privé et menacé de s'écraser sur un supermarché Walmart. Les commerçants avaient aussitôt été évacués.