C'est un secret de polichinelle. Le FBI a fait début août 2022, une descente au domicile de l'ancien président américain à Mar-a-Lago en Floride. La police fédérale américaine disait être à la recherche de documents classifiés qui concerneraient les armes nucléaires. Selon la liste des inventaires dévoilée par un juge fédéral il y a une semaine, les agents du FBI ont rassemblé plus de 11.000 documents ou photographies sans marquage de classification, décrits comme propriété du gouvernement américain.

Un risque potentiel pour la sécurité nationale

Des centaines de documents récupérés lors de la perquisition ont été considérés comme des documents confidentiels, secrets et top-secrets, ainsi que plus de 40 dossiers vides portant soit des bannières « CLASSIFIÉS », soit la mention « Retour au secrétaire d'état-major/auxiliaire militaire ». Ce vendredi 09 septembre, on apprend que plusieurs autres documents classifiés pourraient manquer. Ce qui suggère que l'ancien président américain Donald Trump n'a peut-être pas restitué tous les dossiers classifiés retirés de la Maison Blanche à la fin de sa présidence, même après la perquisition de son domicile par le FBI. Ce sont des procureurs américains qui ont lancé cet avertissement.

Le cas échéant, ce serait un risque potentiel pour la sécurité nationale selon eux. Ils ont donc exigé une enquête. Ils ont déjà demandé au juge de district américain Aileen Cannon de les laisser continuer à examiner environ 100 documents classifiés saisis par le FBI à Mar-a-Lago. "Cette requête est limitée aux … documents classifiés saisis car ces aspects de l’ordonnance causeront les dommages les plus immédiats et les plus graves au gouvernement et au public”, ont indiqué les procureurs. Rappelons que Donald Trump fait l'objet d'une enquête pour avoir conservé des dossiers gouvernementaux, dont certains ont été marqués comme hautement classifiés. La justice cherche à savoir si ils ont été illégalement retirés de la Maison Blanche.