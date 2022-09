Aux États-Unis et plus précisément dans l’état de l’Ohio, le meurtre d’un jeune Noir défraie la chronique. En effet, il s’agit d’un jeune homme de 20 ans, appelé Donovan Lewis. Il a été abattu par un policier alors qu’il était dans son lit et sans armes. Selon les informations rapportées par les médias, une plainte sera déposée par sa famille dans le cadre de cette affaire.

"Usage excessif de la force"

On retient de la scène qui a été enregistrée par la caméra-piéton d’un des agents que le policier accompagné d’un chien a ouvert le feu sur le jeune homme dès qu’il a ouvert la porte de sa chambre. Dans un communiqué, le maire de Columbus, Andrew Ginther a promis que toute la lumière sera faite sur ce dossier. Un autre communiqué de l’avocat de la famille indique qu’il y a eu « un usage excessif et absolument inutile de la force ».

Des mouvements de protestation

A en croire les interventions qui ont été faites sur le sujet dans les médias par la cheffe de la police de Columbus, Elaine Bryant, le policier aurait ouvert le feu alors que le jeune homme semblait lever le bras et tenir quelque chose à la main. Elle précise par la suite que la victime ne tenait en main qu’une cigarette électronique. Déjà, des manifestations ont été organisées à certains endroit pour exiger que justice soit faite. A l’Université de l’Ohio ce vendredi, des étudiants se sont rassemblés pour scander le nom du jeune homme et exiger que l’affaire soit tirée au clair.