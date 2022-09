Depuis plus de six mois maintenant, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Depuis plus de six mois, le bilan des victimes dans les deux camps s'alourdit et personne ne sait quel sera l'issue de cette guerre qui fait de nombreux morts. C'est dans ce contexte qu'un artiste anglais a appelé Zelensky à «arrêter le massacre». L'information a été rapportée par le média britannique The Independant. Il s'agit du musicien anglais de 79 ans Roger Waters. "Mon cœur saigne pour vous et toutes les familles ukrainiennes et russes, dévastées par la terrible guerre en Ukraine". C 'est à travers ces mots que l 'artiste anglais a commencé sa lettre ouverte adressée à à la femme de Zelensky après une interview accordée à Laura Kuenssberg.

"Si par "soutien à l'Ukraine", vous voulez dire que l'Occident continue de fournir des armes aux armées du gouvernement de Kiev , je crains que vous ne vous trompiez tragiquement", a affirmé l'artiste anglais en faisant référence à la déclaration de la première dame ukrainienne Olena Zelenska dans laquelle elle disait : "si le soutien à l'Ukraine est fort, la crise sera plus courte." Le musicien soutient dans sa lettre que "jeter du carburant, sous forme d'armements, dans une fusillade, n'a jamais réussi à raccourcir une guerre dans le passé, et cela ne fonctionnera pas maintenant".