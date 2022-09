Les dernières déclarations qui ont été faites par l’ancienne ministre française Ségolène Royal sur le président ukrainien ne sont visiblement pas du goût du Collectif Stand With Ukraine. Selon des informations rapportées par les médias, une plainte sera déposée contre elle dans les jours qui viennent. « Le collectif Stand With Ukraine, victimes et familles de victimes des crimes des forces russes, portent plainte contre Ségolène Royal: un avocat a été saisi ce jour. Nous défendrons ensemble l'honneur des disparus », a laissé lire sur le réseau social de l’oiseau bleu, le collectif.

"La maternité bombardée..."

Cette action intervient suite aux déclarations qui ont été faites par Ségolène Royal alors qu’elle était de passage ce jeudi 1er septembre sur le plateau BFMTV. L’ancienne ministre critiquait le président Volodymyr Zelensky et remettait en cause les informations relatives aux exactions de Boutcha. « La maternité bombardée. Volodymyr Zelensky, a utilisé ça. Il a été incapable de donner le nom de cette femme. On a pas su le nom des victimes. Et vous vous doutez bien qu'à l'heure des téléphones portables, s'il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé, on l'aurait vu », avait martelé la femme politique française au cours de cette sortie médiatique.

"Je n'ai jamais nié les crimes de guerre"

Face aux différentes réactions qui ont suivi son intervention sur le sujet, Ségolène Royal a notamment tenu à apporter des clarifications sur ses mots. Elle fait savoir qu’elle n’a jamais nié l’existence des crimes de guerre. Mais elle mettait plutôt l’accent sur la propagande qui entoure la guerre en Ukraine. « C'est faux. Je n'ai jamais nié les crimes de guerre. Ce que tous les experts savent: la propagande de guerre par la peur, par la terreur, qui conduit à l'escalade. Rappelons les frappes criminelles en Irak, sur le mensonge. Chirac, isolé, avant eu le courage de dire non », a-t-elle publié ce vendredi sur Twitter pour se défendre.