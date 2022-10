La salle de conférence d’Azalaï Hôtel a servi de cadre ce jeudi 27 octobre 2022 à la cérémonie officielle d’ouverture des travaux de la 11ème édition du Congrès scientifique de la Région Afrique de la World Physiotherapy. La cérémonie a été présidée par Françoise Sybille Assavedo, représentante du ministre de la Santé le professeur Benjamin Hounkpatin. Les travaux qui dureront trois jours prendront fin le samedi 29 octobre. En plus des divers participants venus de plusieurs pays d’Afrique et du monde, la cérémonie d’ouverture a connu la présence des responsables de l’association des kinésithérapeutes du Bénin, de la World Physiotherapy ainsi qu’un nombre non négligeable des professionnels du secteur de la Santé.

« Amélioration de la qualité des services de Kinésithérapie pour un développement durable en Afrique : Le rôle de la formation, de la pratique, de la recherche et de la gouvernance ». C’est le thème principal autour duquel se tient depuis la matinée de ce jeudi 27 octobre la 11ème édition du Congrès scientifique de la Région Afrique de la World Physiotherapy à Azalaï Hôtel à Cotonou. Cette rencontre qui enregistre la participation de plus de 20 pays est la première qui s’organise sur un territoire francophone. Pour Wilfried Dahoueto, président de l’Association Béninoise des Kinésithérapeutes-Rééducateurs (Abékir), ce congrès « s’inscrit dans une démarche d’ouverture et d’échange réciproque avec le monde du savoir ».

Ce fut également l’occasion pour ce dernier d’attirer l’attention sur la relation qui doit lier le monde scientifique à celui des décideurs que sont les politiques. « Il ne revient pas aux scientifiques de trancher ou d’imposer une décision mais une décision qui ne tient pas compte de la science peut être dangereuse », a notamment martelé le président de l’Abékir. Il se réjouit du thème autour duquel se tiennent les discussions au cours des trois jours de congrès. Pour Wilfried Dahoueto, le thème central des assises permettra à l’organisation qu’il conduit « de répondre aux besoins de la population en apportant sa contribution à une meilleure santé physique, mentale et physiologique ».

« Une meilleure prise en charge de nos compatriotes »

Le responsable de la région Afrique de World Physiotherapy pour sa part s’est réjoui de la tenue de ces assises au Bénin. Pour Joseph Martial Capo-Chichi, ce congrès est tant important pour les membres de sa corporation que pour les bénéficiaires des soins. « Le congrès permettra l’actualisation des connaissances pour une meilleure prise en charge de nos compatriotes. La région Afrique de World Physiotherapy voudrait à travers sa mission continuer par travailler davantage pour que la profession puisse se développer, être au service de nos compatriotes et être solidement implanté dans nos systèmes de santé. », a-t-il déclaré. La directrice de cabinet du ministère de la Santé, représentant le professeur Benjamin Hounkpatin à ce congrès est revenue sur le rôle de la kinésithérapie qui selon elle est une « profession transversale qui intervient aussi bien dans la phase préventive, curative que réadaptative ».

« L’amélioration de l’espérance de vie des populations et la progression de leurs accès aux interventions de soins de santé en général, la prévalence sans cesse croissante des maladies non transmissibles et des accidents de la voie publique creusent l’écart des besoins non satisfaits en soins de réadaptation en général et en soins de kinésithérapie en particulier pour nos populations. Il est donc urgent de placer la réadaptions et par conséquent la kinésithérapie au cœur des préoccupations du secteur de la santé afin de répondre aux besoins de milliers de personnes à travers le monde pour l’effectivité de la couverture sanitaire universelle », a noté Françoise Sybille Assavedo. Rappelons que la World Physiotherapy est un regroupement de kinésithérapeutes qui partagent tous la même vision et valeur mais surtout des expériences. La période de pandémie qu’a traversée la planète a notamment participé au report de certaines activités de ce creuset.