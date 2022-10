En Afrique, quatre pays feront leur entrée dans le groupe des pays qui comptent le plus de super riches dans le monde. Le concept de super riche se définit en effet par celles et ceux qui possèdent au moins 100 millions de dollars. Selon un rapport « The Centi-Millionnaire Report » publié par le cabinet international de conseil en matière de migration des investissements Henley & Partners, les pays tels que Maurice, le Rwanda, l’Ouganda et le Kenya intégreront bientôt cette liste riche de 15 membres.

Avec son taux de croissance prévu de 75 %, Maurice, le petit pays insulaire sera hissé au 3e rang mondial en termes de croissance la plus élevée du nombre de centi-millionnaires sur la période 2022-2032. Les pays tels que le Rwanda, l’Ouganda et le Kenya auront respectivement +70%, 65% et 55% taux de croissance. Notons également que selon le rapport « The Centi-Millionnaire Report » publié par le cabinet international de conseil en matière de migration des investissements Henley & Partners, le monde dispose actuellement de 25.490 centi-millionnaires.

La Chine et l'Inde

Ils mènent diverses formes d’activités. Alors que certains sont des héritiers de familles fortunées, des patrons du secteur des NTI, des financiers, d’autres sont patrons de multinationales. On retient également de ce rapport que, les États-Unis qui affichent le plus grand nombre de super riches dans le monde. Le rapport note tout de même que dans les dix prochaines années, ce type de personnes fortunées seront plus présents sur le continent asiatique. La Chine et l’Inde auront ainsi le privilège d’abriter le plus grand nombre de personnes super riches dans le monde.