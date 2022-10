Un avion de la compagnie aérienne allemande Lufthansa de New York à Minsk a effectué un atterrissage d'urgence à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris suite à une alerte à la bombe. C’est ce qu’a fait savoir ce vendredi le site du journal Le Figaro. Selon la source, l’incident a eu lieu lundi. L’avion du vol LH411 a dû effectuer un atterrissage d’urgence à 7h00 (UTC+2) après avoir reçu un avertissement des contrôleurs aériens allemands sur la présence possible d’un engin explosif à bord.

D’après le journal, l’alerte a été initialement lancée par les contrôleurs aériens américains qui ont vu une vidéo sur TikTok, où l’un des internautes a affirmé avoir posé une bombe à bord de l’avion. Après un atterrissage en toute sécurité, les passagers ont été évacués vers une zone sécurisée, puis le vol a été minutieusement fouillé par la police des frontières et les démineurs. Selon Le Figaro, après une fouille de la cabine et des bagages, aucun engin explosif n'a été trouvé et tous les passagers ont pu rejoindre leur destination le même jour. (Tass)