En fin de semaine dernière, le président Vladimir Poutine a entériné l'annexion de quatre régions russes à la Russie. Les quatre régions ukrainiennes sont : Kherson, Zaporijjia, Lougansk et Donetsk. En Ukraine et des certains pays occidentaux, des voix se sont élevées pour condamner l'acte du numéro un russe. Ce mardi, c'est au tour de la Corée du Nord de réagir sur le sujet. Et le pays dirigé par Kim Jong-Un a apporté son soutien à la Russie. L'information rendue publique par l'agence de presse du pays a été rapportée par plusieurs médias internationaux.

Pyongyang réagi après l'annexion de quatre régions ukrainiennes par la Russie. Globalement ce qu'il faut retenir c'est que Pyongyang apporte son soutien à la Russie de Poutine. C'est la diplomatie nord coréenne qui a rendu public l'information ce mardi matin selon l'agence de presse officielle du pays, KCNA. "Une majorité écrasante des électeurs a soutenu l'intégration à la Russie", a déclaré Jo Chol Su, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères dans un communiqué, selon l'agence de presse officielle du pays KCNA.

A en croire le média belge RTBF qui cite l'agence de presse nord coréenne, Jo Chol Su a défendu les référendums qui sont à l'en croire légitimes et "organisés conformément à la Charte des Nations unies établissant les principes de l'égalité des peuples". Il y a quelques jours, Moscou avait mis en garde Kiev concernant les annexions. « Moscou considérera toute possible attaque ukrainienne contre les territoires qui seront annexés à la fédération de Russie comme un acte d'agression à l'égard de la Russie » a-t-il indiqué.