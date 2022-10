Un citoyen américain a été condamné par la justice saoudienne à cause de plusieurs tweets. Il s’agit en effet de Saad Ibrahim Almadi, un homme âgé de 72 ans, qui selon le média britannique The Guardian, a été condamné à 16 années d’emprisonnement pour des tweets critiques contre le régime saoudien. Le septuagénaire détient la double nationalité américaine et saoudienne. Selon le journal, ce sont en tout : « quatorze tweets [qu’il] avait publiés depuis sept ans, alors qu’il vivait en Floride, y compris au sujet de Jamal Khashoggi, le contributeur du Washington Post qui a été assassiné au consulat saoudien à Istanbul en 2018 ».

Il aurait été soumis à la torture

A son arrivée à l’aéroport de Djeddah, en Arabie Saoudite en novembre 2021, il avait été interpellé par la police. D’après les propos de son fils, il a été « retenu dans un hôtel » par plusieurs policiers qui ont fouillé son téléphone dans lequel se trouvait une caricature de l’actuel Premier ministre saoudien et prince héritier Mohammed Ben Salmane. Il a aussi indiqué que, selon les informations de plusieurs officiels américains, son père aurait été soumis à la torture. Notons que Saad Ibrahim Almadi n’est pas le seul à avoir écopé d’une lourde peine pour avoir critiqué le régime saoudien. Salma Al-Chehab, une étudiante saoudienne à l’université de Leeds, avait été condamnée à 30 années de prison pour plusieurs tweets.

Pour rappel, la condamnation de Saad Ibrahim Almadi intervient quelques mois après la visite officielle du prince héritier en France. Le jeudi 28 juillet 2022, le Président de la République française Emmanuel Macron s’était entretenu avec Mohammed ben Salmane. D’après le communiqué de presse de l’Elysée, les deux hommes ont fait part de leur souhait de coopérer pour « atténuer les effets en Europe, au Moyen-Orient et dans le monde de la guerre en Ukraine ». Ce dîner de travail avait également été l’occasion d’associer les acteurs économiques français au projet de développement de l’Arabie saoudite. Parmi les dossiers abordés, ressortent la question énergétique ou encore l’implication possible des entreprises françaises dans la diversification économique du Royaume.