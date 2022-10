La guerre en Ukraine épuise d’une part le stock d’armes des puissances mondiales et révèle d’autres part le caractère obsolète de l’armement de certaines d’entre elles. Selon les responsables et des experts américains, les États-Unis ne pourront plus fournir dans un futur très proche les équipements de pointe à l’Ukraine. A en croire les informations livrées à la presse, ces responsables américains qui ont requis l’anonymat indiquent que les réserves d’armes américaines atteignent leur limite. Les « niveaux minimaux nécessaires à la planification et la formation » des stocks américains de certains équipements sont atteints.

Pour Mark Cancian, du Center for Strategic and International Studies (CSIS) le réapprovisionnement des stocks à leur niveau d’avant l’invasion russe de l’Ukraine pourrait prendre « plusieurs années ». Ces informations interviennent dans un contexte où les États-Unis représentent les premiers soutiens de l’Ukraine dans le cadre de la guerre que lui livre la Russie depuis le mois de février. Au total, plus de 16,8 milliards d’assistance militaire sont fournis à Kiev depuis le début de ce conflit.

"Nous sommes en train de tirer des leçons"

« Nous sommes en train de tirer des leçons » sur les besoins en munitions de l’armée américaine dans un conflit entre grandes puissances, a noté un militaire américain ayant requis l’anonymat. Rappelons que le pays de Joe Biden n’est pas la seule en difficulté sur ce plan. Selon une enquête de Franceinfo, l’arsenal militaire du pays d’Emmanuel Macron souffre d’une véritable carence. La situation aurait été mise en évidence à cause de la guerre en Ukraine qui a nécessité le soutien en armement des pays de l’Otan. Certains responsables français ont confié au média que la France peine déjà à équiper ses soldats convenablement.