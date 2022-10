Le sujet des armes nucléaires fait toujours l’objet de désaccords entre la Corée du Sud et son voisin du nord. Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol s’est exprimé sur la question, tout en mettant en garde le pays de Kim Jong Un contre l’utilisation des armes nucléaires. Ce samedi 1er octobre 2022, à l’occasion de la 74e journée nationale des forces armées, le chef de l’Etat sud-coréen a déclaré que Pyongyang fera face à une « réponse déterminée et écrasante » de son pays et des Etats-Unis, s’il essaie d’utiliser des armes nucléaires. Il a par ailleurs qualifié la récente loi nord-coréenne sur les armes nucléaires, de menace pour la survie et la prospérité de la Corée du Sud.

La dénucléarisation « pour une paix véritable »

Au cours de sa prise de parole, Yoon Suk Yeol n’a pas manqué d’exhorter le dirigeant nord-coréen, à la dénucléarisation de son pays. « Le développement d'armes nucléaires [par la Corée du Nord] rendra la vie des Nord-Coréens plus difficile. Le régime doit prendre la décision de dénucléariser pour une paix véritable et une prospérité mutuelle dans la péninsule coréenne » a-t-il indiqué tout en ajoutant que l’Etat sud-coréen consolidera « ses capacités de reconnaissance et de surveillance et ses capacités de frappe contre la Corée du Nord ».

Notons que les propos du président sud-coréen interviennent plusieurs heures après que la Corée du Nord ait tiré deux missiles balistiques en direction de la mer du Japon, toujours ce samedi. Selon plusieurs médias, il s’agit de la quatrième opération de ce type réalisée en une semaine. L’information avait été confirmée par les forces armées sud-coréennes qui ont dit avoir « détecté deux missiles de courte portée entre 06H45 et 07H03 tirés depuis la zone de Sunan, à Pyongyang » en direction de la mer du Japon. D’après les précisions apportées dans un communiqué du chef d’Etat-major interarmées sud-coréen, les deux missiles ont parcouru une distance de près de 350 km « à une altitude de 30 km (et) à la vitesse de Mach 6 ».