Le gouvernement réuni en conseil des ministres le mercredi 19 octobre 2022 sous la présidence du Président Patrice Talon a pris plusieurs décisions notamment la dissolution du Fonds des Arts et de la culture (FAC) et la création du Fonds de Développement des Arts et de la cuture (FDAC). La création du Fonds de Développement des Arts et de la cuture a pour but, selon le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 19 octobre 2022, de remédier aux contre-performances du FAC, ceci à travers la mise en place d’un mécanisme de financement de la culture et des arts plus souple et plus efficace. C’est ce qui a motivé la création d'un compte spécial au Trésor dénommé « Fonds de Développement des Arts et de la Culture » en remplacement du Fonds des Arts et de la Culture qui est dissout.

Quelques jours après l’annonce par l’Etat béninois de cette création du Fonds de Développement des Arts et de la cuture, le ministre du Tourisme, de la culture et des Arts, Jean- Michel Abimbola a pris langue, ce vendredi 21 octobre 2022 à Cotonou, avec les acteurs culturels à divers niveaux afin de leur expliquer le bien-fondé de cette réforme du gouvernement. Selon le ministre Jean- Michel Abimbola, au niveau du gouvernement, ils n’ont pas l’impression que les actions du FAC ont impacté la scène culturelle béninoise et qu’au niveau principalement des Industries Culturelles Créatives (ICC), il y a des insuffisances.

Le ministre du Tourisme, de la culture et des Arts a souligné que plusieurs modèles de structures ont été proposés pour rendre le mécanisme du financement des projets plus efficace. Après l'analyse de toutes les propositions, il a été retenu qu’il fallait créer une nouvelle structure dénommée « Fonds de Développement des Arts et de la Culture ». Pour le premier responsable de la culture béninoise, il s’agira d’un compte qui sera domicilié dans les livres de la Direction générale du trésor et de la Comptabilité publique. Il a précisé que ce ne sera pas une structure qui va permettre de répondre aux requêtes des porteurs de projets mais la condition sine qua non est que ces requêtes soient désormais en phase avec la vision du gouvernement.

Quant aux décisions relatives au décaissement des ressources du nouveau Fonds, selon les explications de Jean-Michel Abimbola, ces décisions seront prises par un comité de gestion dans lequel on retrouve les ministres chargés de la culture, des Finances et d’un représentant du Bureau d’analyse et d’investigation (BAI). Mais avant la prise des décisions par ce comité de gestion, les Projets seront d’abord soumis au comité scientifique et artistique du secteur et des Arts. Il a indiqué que « ça ne sera plus du financement à Fonds perdu à 100%. Il peut y avoir mais ce ne sera plus comme avant ». Selon lui, si vous êtes financés, on doit pouvoir compter sur votre préfinancement.