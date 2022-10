Depuis le départ de la Force Barkhane du Mali et les attaques de groupes armés dans le Nord du Bénin, des publications sur les réseaux sociaux font régulièrement état de présence de Forces françaises déployées dans la zone septentrionale du Bénin. Le Parti communiste du Bénin (PCB)a dit la même chose dans une lettre ouverte adressée au Président Patrice Talon et publiée sur les réseaux sociaux. A l’occasion d’un point de presse que le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbénionci a organisé le lundi 10 octobre 2022 pour rendre compte de la visite de travail du Chef de l’Etat aux Pays-Bas, le patron de la diplomatie béninoise a tenu à faire la lumière sur la polémique de la supposée présence de Forces armées étrangères au Bénin notamment l’opération Barkhane menée par l’armée française.

Le ministre Aurélien Agbénonci a déclaré que la rumeur est bien infondée. Il a fait savoir lors de la conférence de presse que le Président Emmanuel Macron et celui du Bénin ont animé conjointement lors du passage du premier magistrat de l’Etat français à Cotonou, il a été révélé aux Béninois que dans la recherche de solution, dans la dimension militaire que le Bénin coopère avec la France tout comme l’Etat béninois coopère aussi avec la Belgique ou également dans le cadre d’initiative d’Accra avec les autres pays qui sont membres de l’initiative pour pouvoir contrer le terrorisme.

Le ministre des Affaires étrangères a d’ailleurs reconnu qu’il y a dans le pays des instructeurs de certains de ces pays tels que des instructeurs français qui travaillent avec certains d’entre eux et des instructeurs américains qui sont venus au Bénin et qui travaillent également avec certains d’entre eux. Il a ajouté qu’il y a aussi des instructeurs belges qui viennent au Bénin dans le cadre de programmes de coopération que le gouvernement a signé avec l’Etat belge. Mais, contrairement à ce que certaines personnes affirment et pensent, le patron de la diplomatie béninoise informe le peuple béninois qu’« il n’existe aucune base militaire étrangère au Bénin ».

Mais il a fait une mise au point en déclarant que si les miliaires béninois vont défendre le pays, ils ont besoin d’être aguerris pour faire face au danger. Pour le ministre Aurélien Agbénonci, il est tout à fait possible, même plausible qu’il y ait eu des exercices qui ne soient pas déroulés en plein jour. « On a besoin de protéger notre pays, nos populations. Donc il est tout à fait normal qu’il y ait des exercices qui ne sont pas souvent cachés pour les populations de ces régions » confie-t-il. Il a par ailleurs martelé qu’« il n’y a pas un seul détachement rwandais dans le pays ». Il a précisé que le Bénin parle avec tous les pays avec lesquels il peut s’organiser pour faire face au terrorisme. Car selon lui, c’est le domaine où l’on ne peut pas dire tout ce qu’on fait mais la transparence impose que le gouvernement dispute avec plusieurs pays.