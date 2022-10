Des familles entières sont épisodiquement emportées au Bénin, dans des circonstances qui ne sont pas toujours élucidées. A l’origine de présumées intoxication alimentaire ou asphyxie comme les causes probables de ces décès, sans que les autorités sanitaires ne viennent les confirmer. Le phénomène devient récurrent et même très préoccupant. Les drames durant lesquels des familles disparaissent d’un seul coup se répètent de plus en plus et il convient de tirer la sonnette d’alarme. Il ne se passe pas un semestre, sans que la presse locale ne relate le cas d’une famille entière qui a perdu la vie quelque part dans une localité.

Ainsi, trois membres d’une famille se sont éteints le mercredi 28 septembre 2022, à Tchaourou, suite à une présumée intoxication alimentaire. Au nombre de quatre au total, les victimes avaient mangé de la pâte faite à base de farine qui contiendrait un raticide, d’après Fraternité FM. Présentant des douleurs intestinales, elles ont été conduites à l’hôpital. Trois d’entre elles ont perdu la vie. Le quatrième membre de cette famille a survécu et continue d’être suivi à l’hôpital. La veille de ce drame, une découverte macabre a été faite dans la commune d’Abomey-Calavi. Trois corps en putréfaction ont été découverts dans une maison, dans l’arrondissement de Hêvié.

Le voisinage a été alerté par une forte odeur nauséabonde qui se dégageait dans les alentours. Selon Frisson Radio, il serait difficile d’identifier les disparus. La police a ouvert une enquête. Le 30 novembre 2021, trois membres d’une même famille ont été retrouvés morts à Parakou au quartier Titirou. L’origine de ces décès n’a jamais été connue. A ce jour, les autorités n’ont donné aucun éclaircissement sur ces drames à répétition. Il importe que les gouvernants renforcent le contrôle de la qualité des produits alimentaires et qu’ils organisent des séances de sensibilisation des populations relativement aux mesures à prendre pour être épargné des intoxications alimentaires et de l’asphyxie. Il faudrait également assurer l’électrification et le renforcement de toutes les dispositions sécuritaires dans les régions les plus reculées du pays. Dirigeants et citoyens en synergie doivent œuvrer pour en finir avec ces drames ahurissants qui suppriment des familles entières en un clin d’œil et qui laissent quelques fois des rescapés désemparés, perdus au milieu du monde.