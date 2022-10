Réuni en conseil des ministres ce mercredi 12 octobre 2022 sous la présidence du président de la République du Bénin, Patrice Talon, le gouvernement du Bénin a décidé de fixer les nouveaux prix des produits pétroliers. Les prix de ces produits pétroliers tels que l’essence et le gasoil ont connu une augmentation à la pompe comparativement aux précédents prix. Le litre d’essence coûte désormais dans les stations et services à 650 FCFA au lieu de 600 FCFA soit une hausse de 50 FCFA. Quant au litre de gasoil, il sera désormais vendu aux populations à la pompe à 700 FCFA au lieu de 668 FCFA, soit une augmentation de 32 FCFA. Avec ces différentes augmentations, les Béninois doivent encore débourser plus d’argent pour procurer l’essence et le gasoil.

Il faut signaler que lors de ses précédentes sorties d’il y a quelques mois, le gouvernement a révélé au peuple béninois qu’avant la guerre entre la Russie et l’Ukraine, il subventionnait ces produits pétroliers à hauteur de 5 milliards fcfa en moyenne par mois. Cette subvention est passée à plus de 12 milliards FCFA depuis le déclenchement de la guerre entre les Russes et les Ukrainiens. Selon l’Etat béninois, en subventionnant l’essence et le gasoil, deux produits de grande consommation dont leur rupture causera d’énormes préjudices au tissu économique national, c’est pour, selon lui, atténuer les souffrances de la population en ce temps de la cherté de la vie.