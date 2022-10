Dans son conclave hebdomadaire du mercredi 12 Octobre 2022, le gouvernement a fixé les nouveaux prix des carburants. Les prix de l'essence et du gasoil ont grimpé et ceci n'enchante guère la population. L'essence et le gasoil ont augmenté de prix selon la nouvelle fixation du gouvernement. Les utilisateurs d'engins de diverses catégories devront débourser plus d’argent que le mois passé pour faire le plein de leur moyen de déplacement. Depuis ce 12 octobre, l'essence est passée à 650 francs Cfa au lieu de 600.

Une augmentation donc de 50 francs par rapport au mois précédent. Quant au gasoil, il connaît une hausse de 38 francs et est accessible désormais à 700 francs Cfa. Cette augmentation des prix de ces produits révolte la population qui a déjà assez de difficultés à se procurer quelques produits de première nécessité. Les conducteurs estiment que ceci vient intensifier la misère et rend plus difficile le déplacement. Jacques Kossoungbo est un conducteur de taxi-moto communément appelé Zemidjan.

Au soir de cette nouvelle décision du gouvernement, le voilà assis sur sa moto dans une station d'essence de la place bras croisés, mine serrée. Alors qu'il faisait le plein pour sa moto Bajaj, il s’est mis à tempêter seul pile au moment de remettre les sous. << Quand tu vas demander à un client de payer 500 francs pour aller à un endroit où il avait l'habitude de payer 400 maintenant, il va te laisser et partir voir celui qui achète le kpayor ( essence frelatée) ou carrément il t'insulte parce que pour lui, tu es un arnaqueur. En haut là-bas, on dirait qu'ils ne voient pas notre souffrance>>, disait-il. Pour lui, l’augmentation du prix de l'essence est un péché. Il a d'ailleurs confié ... Lire la suite dans le journal PDF