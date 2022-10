Le Burkina Faso continue de subir les affres de l'hydre terroriste. Quelques jours après la cérémonie de prestation de serment du capitaine Traoré, le Pays a connu une violente attaque terroriste ce lundi 24 octobre. Dans un communiqué de l’État-major général des armées, il ressort que le 14e régiment interarmé (RIA) de Djibo a été la cible d'une sanglante incursion terroriste. Les soldats en faction ont opposé une vive résistance qui a permis de neutraliser environ 18 terroristes. Du côté des forces de défense burkinabè, le bilan est assez lourd. D'après le bilan provisoire livré par l’État-major, on enregistre 10 militaires qui ont perdu la vie et plus d'une cinquantaine de blessés.

Le haut commandement de l'armée a salué la mémoire des soldats tombés à Djibo et rassure la population que tous les moyens sont déployés afin de ramener la quiétude dans cette partie du Burkina Faso qui est fortement affligée par le terrorisme. Cette violente attaque terroriste perpétrée contre le 14e RIA de Djibo ressemble à un message à l'endroit du nouvel homme fort du Burkina. La capacité de nuisance des groupes armés terroristes est toujours aussi importante et le capitaine Ibrahim Traoré va devoir agir vite.