Au Burkina, les militaires ont annoncé avoir repris le contrôle de la situation après des heures de cafouillage dans le pays. Pour rappel dans la journée d’hier, le Lieutenant-Colonel Damiba était introuvable d’après les militaires qui accusaient les français de le protéger. Une version démentie par le principal intéressé mais aussi par la partie française.

Ce Dimanche 02 Octobre pour éviter un clash entre les différentes unités de l'armée, le Lieutenant-Colonel Damiba a pris acte de sa démission. Damiba a posé un certain nombre de conditions pour s'écarter définitivement du fauteuil présidentiel parmi lesquelles la poursuite des opérations militaires sur le terrain, la sécurité et la non poursuite des militaires restés fidèles à Damiba, la poursuite du renforcement de la cohésion entre Force de défense et de sécurité, la garantie de sa sécurité, de sa famille et de ses proches. Dans un communiqué lu dans la matinée de ce dimanche 02 Octobre le capitaine Ibrahim Traore a déclaré que la situation est désormais sous contrôle