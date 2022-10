Le président de transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a mené un coup d'État le 30 septembre dans le pays, a ordonné la convocation de l'Assemblée nationale et sa réunion les 14 et 15 octobre. Le décret a été lu samedi à la télévision, a rapporté le portail d'information Lefaso, basé au Burkina Faso. "L'Assemblée nationale est convoquée dans la capitale, Ouagadougou, pour adopter une charte de transition", indique le décret. L'Assemblée nationale sera formée dans les prochains jours de représentants des principales forces de la société et d'une partie très active de la population.

Les principales dispositions de la charte transitoire qui doit être approuvée par l'Assemblée nationale n'ont pas encore été rendues publiques. Le document devrait inclure un calendrier pour la transition du Burkina Faso. Le groupe militaire a perpétré un coup d'État au Burkina Faso le 30 septembre. Il a annoncé qu'il avait évincé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba de la présidence du pays. Les militaires, qui ont pris le pouvoir, ont annoncé la dissolution du gouvernement, la suspension de la constitution et de toute activité politique.

M. Damiba, qui est arrivé au pouvoir en janvier de cette année par un coup d'État, a signé le 2 octobre un document dans lequel il se retire volontairement de la présidence. Le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) du Burkina Faso, organe de gouvernement établi par l'armée, a adopté le 5 octobre un "acte fondateur" qui remplace temporairement plusieurs dispositions clés de la constitution du pays. Dans le même temps, il a élu M. Traoré comme président de transition du Burkina Faso. (Tass)