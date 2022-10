Les nouvelles autorités du Burkina Faso reçoivent le soutien du groupe Wagner de la Russie. Cette organisation privée de combattants qualifiés de mercenaires par les occidentaux fait partie des rares à réagir en faveur d'une prise de pouvoir par les armes. C'est sans doute un appel de pied de son chef Evgueni Prigojine envers la nouvelle junte au pouvoir. Le groupe Wagner n'a jamais caché sa volonté de collaborer avec les pays africains dans le domaine sécuritaire. Dans sa réaction aux événements du Faso, le chef du groupe Wagner Evgueni Prigojine a accordé son soutien à Ibrahim Traoré, le nouveau chef de la junte au pouvoir.

« Je salue et j’apporte mon soutien au capitaine Ibrahim Traoré... Ils ont fait ce qui était nécessaire et ils l’ont fait uniquement pour le bien de leur peuple... C’est pourquoi je félicite chaleureusement et je salue le capitaine Ibrahim Traoré, un véritable fils courageux […] de sa patrie » Ce dernier n'exclut pas de nouer de nouveaux partenaires pour faire face à la lutte le terrorisme, le principal défi au Burkina. Ce soutien de Wagner qui légitime le nouveau putsch pourra créer le rapprochement entre les deux parties qui semble partager la même envie.

Le groupe Russe pourrait être le bienvenu au Burkina Faso. Les manifestants civils ainsi que des militaires n'ont pas hésité à brandir les drapeaux russe ces derniers jours. Un recours à Wagner ne sera pas mal vu ni du côté de la population, ni de celle des nouveaux hommes forts qui ont annoncé vouloir diversifier leurs partenariats. Les prochains jours seront déterminants dans la gestion du pouvoir du capitaine Traoré.