Hier lundi 24 octobre 2022, le ministre d'Etat chargé du développement a procédé au lancement des travaux du 23ème Forum mondial sur la nutrition de l'Enfant. Cet évènement qui se tient au Palais des Congrès de Cotonou est placé sous le thème: "Convergence des forces pour une résilience et une durabilité des Programmes d'Alimentation Scolaire dans le monde". Dans son discours, Abdoulaye Bio Tchané s'est réjoui du choix porté sur le Bénin pour abriter ce forum mondial. Il trouve aussi qu'il rend hommage aux actions du gouvernement en faveur de la lutte contre la faim en milieu scolaire.

Ce n'est pas un "luxe" encore moins "un gaspillage de ressources"

"Le présent forum mondial sur la nutrition de l'enfant qui s'ouvre ce jour à Cotonou porte essentiellement la marque de la concrétisation de l'engagement du gouvernement du Bénin en soutien à la lutte contre la faim que nous menons en milieu scolaire avec clairvoyance, méthode, équité et opiniâtreté. Cet élan salutaire entretenu par notre gouvernement a été voulu par le président Patrice Talon lui-même, qui en a défini les grandes lignes avec une attention soutenue, aux contrées portant particulièrement les stigmates de la paupérisation ambiante" a déclaré Abdoulaye Bio Tchané. Offrir un repas chaud aux enfants scolarisés dans ces contrées pauvres ne relève donc pas "d'un luxe" encore moins "d'un gaspillage de ressources", mais plutôt "d'une nécessité et d'un investissement effectué pour promouvoir le capital humain" a poursuivi le ministre d'Etat chargé du développement.

Améliorer la qualité du capital humain

Depuis 2016, le gouvernement béninois a décidé qu'une place de choix soit accordée à l'alimentation scolaire et l'amélioration de la qualité du capital humain dans les programmes d'actions du gouvernement. Celui de 2016-2021 et le second PAG couvrant la période 2021-2026. Bio Tchané a par le suite exprimé la reconnaissance du peuple béninois à l'endroit des partenaires du gouvernement qui accompagnent cette initiative, en l'occurrence le CRS (Catholic Relief Services) et le Programme alimentaire mondial. Il assure pour finir, que le gouvernement ne ménagera aucun effort dans la "détermination des stratégies innovantes" en faveur du renforcement du capital humain.