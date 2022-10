Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’action, la Fédération béninoise de football (FBF) a lancé ce samedi 08 jusqu’au 30 octobre 2022 des tests de détection pour le Centre de formation sport-étude et sport-apprentissage de métiers de N’Dali. Ces tests de détection qui auront lieu dans plusieurs communes du Bénin sont faits par un groupe de techniciens composés entre autres de Agbakou, Mathias Déguénon, René Mensah, Moussa Latoundji, Jonas Bidé et Chitou Rachad coiffé par le Directeur Technique National, Adolphe Ogouyon.

Il faut signaler que la phase départementale a démarré ce samedi 08 octobre 2022 sur le terrain de football du Centre Technique Fédéral d'Akpro-Missérété avec plus de 250 enfants nés en 2007, 2008 et 2009. A propos de la phase zonale, elle va démarrer le 23 octobre prochain et sera suivie après de la phase nationale prévue dans l’après-midi du dimanche 30 octobre 2022 au stade municipal de Djakotomey. Pour l’instance faitière du football béninois qui ne veut pas déroger à la règle, la fondation du football béninois passe nécessairement par la formation de jeunes pépites.