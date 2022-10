La Chine et Taïwan ne filent pas le parfait amour, surtout depuis la visite controversée de Nancy Pelosi sur l'île début août 2022. La présidente de la Chambre américaine des représentants a déclenché l'ire de Pékin et une somme d'opérations militaires chinoises autour de Taïwan. En effet, alors que l'Ile se considère comme un pays à part entière, l'empire du milieu trouve plutôt qu'elle n'est rien d'autre que l'une de ses possessions, qu'il fera tôt ou tard entrer dans son girond. Le milliardaire sud-africain naturalisé américain Elon Musk a apporté son grain de sel dans ce qui apparaît bien comme un conflit. Pour le propriétaire de Tesla, il serait peut-être mieux que Taïwan obtienne le statut de "zone administrative spéciale" comme Hong Kong.

"Il pourrait avoir un arrangement plus indulgent..."

"Ma recommandation (...) serait de trouver une zone administrative spéciale pour Taïwan qui soit raisonnablement acceptable,... Et c'est possible, et je pense probablement, en fait, qu'il pourrait avoir un arrangement plus indulgent que Hong Kong." a déclaré Musk dans une interview accordée au Financial Times. Sa proposition pourrait mettre fin au différend suppose le milliardaire américain qui a des intérêts en Chine. En effet, une usine de Tesla à Shanghai et Elon Musk craint que celle-ci ne pâtisse d'un conflit entre Taïwan et l'empire du milieu. Inutile de rappeler que Hong Kong, malgré sa statut de zone administrative spéciale ne s'est pas affranchit de l'autorité de Pékin.

Les autorités chinoises ont fait voter une loi qui punit les hong kongais en cas de dissidence contre Pékin. Cette zone administrative spéciale gère cependant sa politique interne. Taïwan acceptera t-il de prendre ce statut de zone administrative spéciale? C'est toute la question. Le pays lui se considère comme indépendant depuis des décennies, et la Chine de son côté n'exclut pas de recourir à la force pour le mettre sa coupe, si les solutions pacifiques viennent à s'épuiser. Au cours de l'entretien, Elon Musk n'a pas souhaité commenter les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine.