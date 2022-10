Nous allons vous aider à vous y retrouver afin que vous sachiez comment choisir les graines les plus adaptées à votre culture. Lorsque quelqu'un cherche des semences, il est plus préoccupé par la production que par toute autre chose et celle-ci est la chose la moins importante à rechercher dans une semence.

Attention à la qualité des graines

Les plants de cannabis sont très différents les uns des autres, en fonction des parents qui les composent. Les graines proviennent du monde entier où elles ont été élevées à l'état sauvage et adaptées à leur environnement. Certaines supportent plus de froid, d'autres plus de soleil et d'autres encore s'adaptent à des cycles de lumière égaux tout au long de l'année en prolongeant leur floraison pour multiplier sa taille. La première chose à faire est donc de chercher des graines de cannabis de première qualité adaptées à la zone où vous allez la cultiver. S'il s'agit d'une zone humide, comme une vallée de montagne, accompagnée de pluies précoces en septembre, il est logique de chercher une graine qui résiste à l'humidité et qui fleurit avant qu'il ne pleuve beaucoup, plutôt qu'une graine qui est productive.

Si vous souhaitez les cultiver à l'intérieur, vous devrez chercher des variétés qui ne sont pas très hautes, sinon seuls les bouts des plantes fleuriront, et comme ils sont si proches des bulbes, ils souffriront beaucoup de la chaleur. En tant que bons auto producteurs, c'est le goût que vous aimez qui doit être priorisé dans votre choix car il existe des saveurs très distinctes et frappantes. Beaucoup ne reconnaîtront pas la saveur de la cannelle dans de nombreuses variétés mais vous reconnaîtrez immédiatement les saveurs de terre, d'encens, de pin, de citron, sucrées ou fruitées.

Des graines régulières ou féminisées ?

Choisissez si vous préférez les graines régulières ou les graines féminisées. Des graines régulières vous donneront des mâles et des femelles de la même espèce, mais seules les femelles sont utiles pour extraire leurs principes actifs. Elles sont généralement beaucoup moins chères que leurs versions féminisées, mais l'inconvénient est que vous devrez jeter les plantes mâles. Elles sont plus puissantes car elles sont sélectionnées pour leur vigueur et leur qualité, alors que celles féminisées sont sélectionnées pour d'autres caractéristiques. Mais avec les nouvelles techniques de féminisation, il n’y a pas beaucoup de différences entre les souches féminisées et régulières en termes de qualité, de puissance ou de bouturage. En fait, les risques d'hermaphrodisme sont moindres en raison de facteurs de stress tels que la chaleur, le manque d'arrosage ou le vent excessif d'un ventilateur puissant.

Les graines féminisées seront toutes femelles, ce qui garantit que toutes les plantes que vous allez cultiver vous seront utiles, sans avoir à en écarter aucune en raison de son sexe. Jusqu'à récemment, des plantes 100% femelles étaient utilisées pour les inverser et obtenir des fleurs mâles avec des gènes 100% femelles, ce qui diminuait la qualité des plantes pour obtenir 100% de femelles. Elles sont maintenant sélectionnées pour leur qualité et leur vigueur et sont pollinisées avec une seule plante inversée.

La qualité des plantes féminisées a augmenté mais il y a parfois un peu trop d'erreurs avec l'hermaphrodisme. La vérité est qu’il peut y avoir un problème d'hermaphrodisme chez des plantes régulières, féminisées et autofleurissantes. C'est donc quelque chose qui peut se produire lorsque vous plantez du cannabis, non seulement dans les graines féminisées et celles autoflorissantes, mais dans toutes.