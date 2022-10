Le Nigéria est l'un des pays africains où l'écosystème du numérique est en plein essor. Le pays reste jusqu'aujourd'hui, la première nation du continent a avoir lancé une start-up ayant atteint la valeur d'un milliard d'euros en l'occurrence Jumia. A côté de celle-ci, il y a d'autres entreprises à fort potentiel dans la santé, la logistique etc. En somme, ces entreprises et plusieurs autres sont en plein essor et se retrouvent confronter au phénomène de la cybercriminalité. Deux tiers de ces sociétés ont relevé leur budget de plus de 10% pour faire échec aux attaques des hackeurs et des personnes qui utilisent des rançongiciels ou s'adonnent au phishing.

Former 5 millions de nigérians

Le pays veut lutter contre ces manifestations de la cybercriminalité. Il a pour cela signé un accord préliminaire avec Microsoft, lors du salon mondial de la tech grand public (Gitex) à Dubaï, aux Emirats arabes unis. Cet accord prévoit la formation de 5 millions de nigérians. Ils auront des compétences numériques mais aussi des connaissances pour lutter contre ce fléau qu'est la cybercriminalité. La formation va entre autres permettre de familiariser un million de chômeurs nigérians aux outils du numériques. Elle prendra également en compte 200.000 étudiants, 6500 développeurs et 1700 maîtres-formateurs.

Le Nigéria veut donc sécuriser l'écosystème du numérique et permettre à ses citoyens d'avoir des compétences numériques. Pour l'instant on ignore les termes de cet accord avec Microsoft, donc on ne saurait dire avec précision la période sur laquelle, le géant américain du numérique s'occupera de ces formations. Rappelons que le Nigéria est 16ème au classement des pays les plus touchés par la cybercriminalité dans le monde. En mai dernier, l’unité chargée de la cybercriminalité de la police nigériane a procédé à l’arrestation d’un Nigérian de 37 ans dans le cadre d’une opération internationale s’étendant sur quatre continents, coordonnée et orchestrée par le tout nouveau bureau des opérations en Afrique au sein de la Direction de la Cybercriminalité d'INTERPOL.