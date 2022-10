Opposés sur le dossier ukrainien et sur bien d’autres, les soldats russes et américains n’ont affiché aucun signe d’inimitié au cours du week-end alors qu’ils se sont rencontrés sur une route en Syrie. Selon les informations rapportées par l’agence de presse française, les soldats de ces deux pays ont même sympathisé et ont pris le temps de se prendre en photo. Cette convivialité est plutôt inhabituelle entre soldats américains et russes. En guerre depuis une dizaine d’années, le territoire syrien a accueilli des troupes américaines et russes.

Une ville aux mains des Kurdes

La Russie s’est assignée une mission différente de celle des États-Unis. Les récents événements en Ukraine ont en effet augmenté le niveau de tension entre ces deux pays rivaux sur le plan international. Mais selon la description qui a été faite par l’Afp, alors que les deux forces se sont croisées sur un champ pétrolier près de la ville d'Al-Qahtaniyah, dans la province de Hassaké, dans le nord-est de la Syrie, l’ambiance n’était pas habituelle. Il s’agit en effet d’une région tenue par les Kurdes.

"C'est un moment très rare"

Les soldats se sont arrêtés et ont immobilisé les engins. Avec sourire aux lèvres, armes pointées vers le sol, les soldats se sont offert quelques séances photos. Un moment d’échange entre un soldat russe et américain a même pris fin sur un éclat de rire selon les descriptions qui ont été faites de ce moment spécial. Pour certains observateurs tel que Samuel Ramani, chercheur en relations internationales à l'université britannique d'Oxford, « c'est un moment très rare ».