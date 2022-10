Les jours passent mais la douleur reste et s'exprime. Le décès de 4 patients admis dans le service de réanimation du Centre national hospitalier universitaire de Cotonou vendredi dernier, a soulevé une vague d'indignation dans le pays. Surtout que ce drame est survenu après une coupure d'électricité. L'ancien député Guy Mitokpè n'est pas resté insensible à ce drame. Lors d'une intervention sur la chaîne de télévision privée Eden Tv, hier mercredi 12 octobre 2022, le tout nouveau membre du parti Les Démocrates a "présenté ses sincères condoléances aux familles éplorées".

"Certains de nos compatriotes ont l'impression qu'on politise tout..."

"C'est toujours avec un pincement au cœur que je me prononce sur les cas de malheur. Et parfois, certains de nos compatriotes ont l'impression qu'on politise tout. je ne crois pas que ce soit une politisation de la question de la santé que se prononcer sur ceux qui sont malheureusement décédés dans de pareilles conditions. Nous sommes au 21ème siècle, nous aspirons à être un grand peuple. Et il est inconcevable qu'au 21 ème siècle on puisse perdre la vie pour des légèretés" a déclaré Guy Mitokpè. Pour lui, il faut impérativement situer les responsabilités et punir les personnes qui auraient été à la base de ce "malheur". Il invite les dirigeants à divers niveaux du secteur sanitaire à prendre des dispositions afin que "cela n'arrive plus".

Inutile de rappeler qu'une enquête policière est ouverte pour faire la lumière sur cette affaire. Patrice Talon, le président de la République a saisi l'autorité de régulation du secteur de la santé afin qu'il s'occupe du dossier. 5 membres de cette structure étaient dans la matinée de ce mercredi 12 octobre 2022 au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cnhu-HKM) de Cotonou. Pour le président de l'ARSS, Lucien Dossou-Gbété, ce qui importe, c’est la qualité des résultats parce qu’à partir de ces résultats, les décisions seront prises. Il ne s’agit pas de se précipiter et de se hâter pour faire plaisir.