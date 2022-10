C’est un drame qui a récemment eu lieu en France. Une jeune femme âgée de 18 ans a été tuée dans un échange de tirs impliquant des policiers. Elle est a été tuée alors qu’elle se trouvait dans un véhicule. Selon les informations de la presse française, le drame a eu lieu dans la nuit du mardi à ce mercredi 5 octobre 2022, à Grenoble dans le département de l’Isère. Par ailleurs, toujours selon les médias, la victime a été touchée au cou, lors des échanges des coups de feu. Une enquête pour « tentative de meurtres sur personnes dépositaires de l'autorité publique et refus d'obtempérer» a été ouverte par le parquet de Grenoble qui l’a confiée à la police judiciaire de Grenoble.

« Un refus d'obtempérer et à des tirs effectués »

Une autre enquête a été ouverte pour les tirs effectués par les policiers. Selon Éric Vaillant, « cette nuit, vers 2h20, à Saint-Martin-d'Hères, les policiers du commissariat de Grenoble ont eu à faire face à un refus d'obtempérer et à des tirs effectués par le conducteur du véhicule qui refusait de s'arrêter, les amenant à riposter ». Dans une interview accordée au média Le Figaro, l’information a été confirmée par une source policière qui a ajouté que tout est parti d’un chauffard qui a nargué les policiers. D’après le bureau du procureur, ce dernier était le premier à tirer. L’homme âgé de 30 ans, qui est connu des services de police, a tiré trois fois sur les policiers.

Il a finalement été interpellé et placé en garde à vue. Pour mémoire, les échanges de tirs interviennent plusieurs mois après que des policiers français aient tué deux personnes en tirant sur un véhicule. Selon le site Actu, l'incident s'était produit sur le Pont-Neuf. Les policiers avaient voulu contrôler un véhicule qui circulait à contresens. Le conducteur a cependant tenté de percuter les agents. Un policier a donc fait usage de son arme. Le conducteur et le passager avant ont été mortellement blessés, tandis qu'un autre passager a été blessé au bras et hospitalisé plus tard.