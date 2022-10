La ministre des affaires sociales et de la micro finance, Véronique Tognifodé a procédé au lancement officiel de la troisième édition de distribution des kits scolaires au profit de jeunes filles, le lundi 3 octobre 2022, au Collègue d’enseignement général (Ceg) 1 d’Ekpè. 30.000 adolescentes et jeunes filles en situation difficile, pour le compte de l’année scolaire 2022-2023 vont bénéficier de kits scolaires de la part du gouvernement béninois, ceci, à travers le Projet d’autonomisation des femmes et du dividende démographique du Sahel (Swedd Bénin), avec l’appui financier de la Banque mondiale. Ces kits sont entre autres des sacs à dos, des tenues Kaki cousues, des ardoises, des stylos, des cahiers, des livres, des gels hydro-alcooliques.

Selon la ministre des affaires sociales Véronique Tognifodé, l’objectif des dirigeants béninois est de participer activement à la rétention des filles à l’école, afin de favoriser leur épanouissement, pour un développement durable. « Le choix de la Commune de Semé-Podji pour abriter cette cérémonie paraît extrêmement judicieux compte tenu du volume de filles bénéficiaires qui y résident. En effet, 1333 kits ont été distribués pour le compte de l’année scolaire 2021-2022 et cette année à Ekpè, 356 filles seront bénéficiaires de kits scolaires, pour le compte de l’édition 2022-2023», a-t-elle affirmé.

Véronique Tognifodé a rassuré les Béninois que cette distribution continuera sur toute l’étendue du territoire national à l’issue du lancement officiel. La Coordonnatrice du Swedd Bénin, Djaoudath Alidou Dramane a invité les jeunes filles à faire bon usage de ces outils scolaires et à se donner au maximum à leurs études pour obtenir de meilleurs résultats. L’événement a connu la présence des nombreuses autorités communales, des membres de l’administration du Ceg, ainsi que celle des bénéficiaires accompagnées de leurs parents.