Bénin : un camion transportant 50 tonnes de riz finit dans un ravin à Savè

Un camion poids lourd chargé de riz s’est renversé dans la soirée du vendredi 8 mai 2026 sur la route inter-États Savè-Parakou, à hauteur de la sortie nord de Savè. Le véhicule, un titan immatriculé BV 0879 RB, transportait environ 2 000 sacs de riz de 25 kilos destinés à la ville de Malanville.

Selon les informations rapportées par le média béninois Le Potentiel, l’accident s’est produit non loin de l’hôpital de zone Savè-Ouèssè. Le camion aurait quitté la chaussée avant de terminer sa course dans un ravin situé en bordure de route.

Le chauffeur blessé après une perte de contrôle

Le conducteur, âgé d’une trentaine d’années, a indiqué avoir quitté Cotonou dans la matinée avec sa cargaison. Toujours d’après Le Potentiel, il aurait perdu le contrôle du véhicule après un blocage soudain du volant pendant la circulation.

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Le camion s’est couché sur le flanc sous l’effet du choc. À l’arrivée des secours et des riverains, plusieurs sacs de riz étaient encore visibles dans la remorque renversée tandis que des usagers ralentissaient sur l’axe pour observer la scène. Blessé, le chauffeur a réussi à sortir de la cabine avant d’être évacué vers l’hôpital SATOM. Les premières informations relayées par le média indiquent que son pronostic vital ne serait pas engagé.

La circulation sécurisée par la Police républicaine

Des éléments de la Police républicaine se sont rendus sur les lieux après l’accident afin de sécuriser le périmètre et d’éviter des perturbations majeures sur cet axe routier reliant le centre et le nord du Bénin.

La route Savè-Parakou reste l’un des principaux corridors de transport de marchandises du pays, notamment pour l’acheminement des produits alimentaires vers les communes septentrionales et les zones frontalières avec le Niger. Les opérations de constatation et de dégagement du camion devaient se poursuivre après l’intervention des forces de sécurité.