(Bruno Goudjo Adoula retient 23 joueurs) Les Ecureuils des moins de 23 ans du Bénin croiseront ce dimanche 23 octobre 2022 les Crocodiles du Nil U23 du Soudan, ceci dans le cadre du match aller du 2ème tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans (Can U23) Maroc 2023. Dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans (Can U23) Maroc 2023, les Ecureuils U23 du Bénin affronteront ce dimanche 23 octobre 2022 à Khartoum.

C’est dans ce cadre que le sélectionneur national des moins de 23 ans du Bénin, Bruno Goudjo Adoula a retenu vingt-trois (23) joueurs dont trois gardiens de but, sept défenseurs, sept milieux de terrain et six attaquants pour l’expédition soudanaise. L’effectif de Bruno Adoula est composé en majorité des joueurs évoluant sur le territoire national auquel s’est ajouté des joueurs venus de l’extérieur tels que Amiro Amadou, Charbel Gomez, Aubin Videkon, Charlemagne Azongnitodé. Il faut signaler que la délégation béninoise s’est déjà envolée pour le Soudan depuis le mercredi 19 octobre 2022 pour le Soudan pour défier la sélection soudanaise. La bataille s’annonce donc très dure pour Bruno Goudjo Adula et ses poulains ce dimanche 23 octobre 2022 à Khartoum.

Les officiels du match Soudan Vs Bénin…

La rencontre Soudan # Bénin de ce dimanche, 23 octobre prochain (18h, heure béninoise) sera officiée par un quatuor sud-africain composé de Abongile Tom ( juge central), Athenkosi N’Dongeni (premier assistant) , Khamusi Razwimisami (deuxième assistant) et Luxolo Badi (quatrième arbitre). Le commissaire au match est Tchadien et qui s’appelle kadré Saleh Kana. Le Somalien Ali Mohamed Ahmed est l’arbitre assesseur alors que l’officier Covid-19 vient du Soudan et répond au nom de Makki Zuhair Makki Elsayed. Pour rappel, le match entre les Ecureuils U-23 du Bénin et les Crocodiles du Nil U-23 du Soudan entre dans le cadre du match Aller du deuxième tour des éliminatoires de la CAN U-23 Maroc 2023. Notons qu’une semaine plus tard, le Bénin va recevoir son adversaire à Cotonou pour le match retour.

Les joueurs retenus par Bruno Goudjo Adula

Gardiens de but : Rahman Karim ; Aubin Lissassi ; Mariano Tchinonvi

Défenseurs : Philippe Winsavi ; Gaël Dassi ; Bachirou Attivi ; Aubin Videkon ; Charlemagne Azongnitodé ; Nassif Ganiou ; Amiro Amadou

Milieux de terrain : Moussé Madjidou ; Mohamed B. Abdou ; Mariano Ahouangbo ; Etienne Toulassi ; Chérif-dine Mama ; Roméo da Costa ; Orphée Assouramou

Attaquants : Rivaldo Alitonou ; Soumaila hounkpè ; Aurelio Bessanh ; Stéphane Vignigbe; Augustin Hounzan ; Charbel Gomez

Entraineur : Bruno Goudjo Adula