Le richissime homme d’affaires américain Elon Musk a répondu à une question qui a été posée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky à ses abonnés à son propos. L’homme fort de Kiev demandait à ses abonnés s’ils voudraient un « Elon Musk » soutenant l’Ukraine ou s’ils préféraient un « Elon Musk » soutenant la Russie. Quatre-vingt-deux pour cent des 1,5 million de votes ont été exprimés en faveur d'un Musk qui soutient l'Ukraine. Se prononçant sur cette question, le richissime homme d’affaires a fait savoir qu’il apporte un soutien indéfectible à l’Ukraine.

«Je soutiens toujours beaucoup l'Ukraine, mais je suis convaincu qu'une escalade massive de la guerre causera un grand tort à l'Ukraine et peut-être au monde », a-t-il laissé lire. Cette initiative du président ukrainien fait suite à celle qu’a eue quelques heures plus tôt, le milliardaire Elon Musk. Il a lancé un sondage sur le Donbass et la Crimée. «Essayons ceci alors : la volonté des habitants du Donbass et de la Crimée devrait décider s'ils font partie de la Russie ou de l'Ukraine», avait-il demandé. Ces mots avaient suscité la colère des dirigeants ukrainiens.

Une victoire peu probable pour l'Ukraine

Quelques instants plus tard, le richissime homme d’affaires avait fait savoir qu’en cas de mobilisation générale de la Russie, la défaite de l’Ukraine serait inévitable. «La Russie effectue une mobilisation partielle. Et elle lancera une mobilisation totale en cas de menace contre la Crimée... Les pertes des deux côtés seraient dévastatrices. La population de la Russie est trois fois plus importante que celle de l'Ukraine, et la victoire de l'Ukraine dans une guerre totale serait donc peu probable. Si vous vous inquiétez pour le peuple ukrainien, rechercher la paix », a analysé Elon Musk.