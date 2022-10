Depuis plusieurs jours, l'Iran fait face à de nombreuses manifestations à travers le pays. En effet, depuis la mort de Mahsa Amini à Téhéran le 16 septembre, le pays est secoué par de multiples manifestations antigouvernementales. Plusieurs interpellations s'en sont suivi mais également des personnes ont malheureusement perdu la vie. Ce lundi 3 octobre 2022, l'ayatollah Ali Khamenei, a clairement accusé les USA et Israël d'être derrière ce mouvement de contestation qui secoue son pays. C'était pendant une cérémonie de remise de diplômes à des officiers issus de l'académie militaire à Téhéran.

L'Iran accuse les USA et Israël d'être derrière les manifestations qui secouent le pays depuis le décès de Mahsa Amini . L'information a été rapportée ce lundi matin par plusieurs médias internationaux. «Je dis clairement que ces émeutes et l'insécurité sont l'œuvre de l'Amérique, du régime sioniste (Israël, NDLR) usurpateur, et leurs agents salariés, avec l'aide de certains Iraniens traîtres à l'étranger», a affirmé l'ayatollah Ali Khamenei ce lundi qui est intervenu pour la première fois depuis la mort de la jeune femme, arrêtée le 13 septembre par la police des mœurs.

«La mort de la jeune fille nous a brisé le cœur, mais ce qui n'est pas normal, c'est que certaines personnes, sans preuve, ni enquête, rendent les rues dangereuses, brûlent le Coran, retirent le hijab des femmes voilées, mettent le feu aux mosquées et aux voitures», a affirmé Khamenei. Pour lui, «la police est obligée de tenir tête aux criminels et d'assurer la sécurité de la société». Il est allé plus loin en affirmant qu'une police affaibli laisse le champ libre aux criminels et aux voyous. «Donc affaiblir la police signifie renforcer les criminels, celui qui attaque la police, laisse le peuple sans défense contre les criminels, les voyous, les voleurs», martèle Khamenei.