Un fait peu ordinaire s'est déroulé ce lundi à Paris la capitale française. Un homme est monté sur une grue de chantier de La Grande Arche pour passer un message au personnel et aux riverains du quartier. L’homme de la cinquantaine a réclamé la libération de l’Afrique en menaçant de faire exploser le chantier. La police de Paris a interpellé un homme dans la matinée de ce lundi aux environs de 08h. La raison n’est pas le message qu’il diffusait mais la menace que présentait le dispositif mis en place sur les lieux.

Il avait placé deux valises au contenu douteux au bas de la grue et gardait en main de l’essence. En face de la police déployée sur les lieux, il menaçait de faire exploser le dispositif avec de l’essence. Les forces de sécurité ont été déployés pour contenir ce qui au départ semblait être une bombe. En fin de compte, ce n’était qu’une farce organisée par l’homme pour se faire entendre. « Il réclamait, je cite, la libération de l’Afrique et voulait être mis en contact avec le consulat d’Argentine », a déclaré une source proche à la presse.

Après quelques 45 minutes de théâtre, l'homme est finalement descendu et a été interpellé par la police. L'audition du mis en cause n'a rien donné puisqu'il a refusé toute coopération. Les fouilles des lieux et du dispositif n'ont rien révélé de louche. Pas de bombe ni de mines selon les résultats des fouilles des démineurs du laboratoire central de la préfecture de police.