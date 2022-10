Le gouvernement béninois a décidé lors du conseil des ministres, du mercredi 07 septembre 2022, de fusionner le Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cnhu-HKM) et l'hôpital d'instruction des armées (HIA) de Cotonou. Une mesure qui vise à "optimiser les prestations au profit des usagers". C'est bien l'objectif, a confirmé le Dr Ange Dodji Dossou, conseiller technique à la médecine hospitalière du ministre de la santé, sur les plateaux de Golfe TV le dimanche denier. Cette fusion a été faite "pour une meilleure efficacité, une meilleure efficience et offrir des soins de qualité à nos populations" a laissé entendre M Dossou. Il informe que ladite fusion est déjà en cours. '

"Ils peuvent organiser les soins d'urgence"

"Les gens sont déjà en train de se mettre ensemble. L'évaluation à tous les niveaux est en cours, les besoins complémentaires seront satisfaits" a déclaré le conseiller technique. Il est persuadé que cette fusion va renforcer le plateau technique du Cnhu, de même que les ressources humaines. "Au Cnhu , ils sont quatre spécialistes en neurochirurgie. A l'Hia, ils sont deux. Quatre d'un côté et deux de l'autre ne permettaient pas de rendre de façon efficiente le service. Il est difficile par exemple d'organiser le système de garde. En les mettant ensemble, cela fait six. ils peuvent mieux gérer le service, ils peuvent organiser les soins d'urgence" a expliqué Dr Dossou. Il signale également que le Cnhu ne dispose pas de spécialiste en anatomie pathologie.

Les patients ne vont plus perdre leur temps aux urgences

Ce qui est le cas de l'hôpital d'instruction des armées. Mais ce dernier n'a pas d'espace. "En ramenant une partie du laboratoire au sein du Cnhu, on peut développer facilement, cette spécialité biologique" estime le médecin. Outre le renforcement du plateau technique et des ressources humaines, le conseiller technique du ministre de la santé pense que les patients seront pris en charge plus rapidement surtout au niveau du service des urgences. « Quand un malade vient à l’unité des urgences et que l’état d’urgence est élevé, il ne va pas perdre son temps à faire encore deux semaines aux urgences. Il va au pavillon pour être pris en charge. Le fait qu’on ait des compétences avec un effectif plus élevé fera que les programmes opératoires vont plus durer dans le temps, mais les programmations vont être accélérées de même que les consultations" a assuré Dr Dossou.

Un service de neurochirurgie sera créé à l'HIA

En ce qui concerne la gestion des espaces du Cnhu et de l'Hia, le conseiller technique note déjà que le Cnhu est à quelques encablures de l'hôpital militaire. Le ministère de la santé vera dans quelle mesure mutualiser les espaces pour "qu'il y ait un continuum". « La majorité des activités chirurgicales va être développée au Cnhu sauf la neurochirurgie qui n’existait pas pratiquement comme service à part entière au Cnhu. Donc, ce service sera créé au niveau de l’Hia et va prendre aujourd’hui tout l’espace qu’occupait la chirurgie avant avec quatre blocs opératoires pour un total de 23 lits », a fait savoir le médecin.