Une délégation d’entrepreneurs néerlandais conduite par l’ambassadrice des Pays-Bas près le Bénin était ce mardi 18 octobre 2022 dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Madame To Tjoelker -Kleve et ses investisseurs néerlandais sont venus constater par eux-mêmes la transformation économique en cours sur cette zone industrielle. Ils sont tous impressionnés de ce qu’ils ont vu sur le terrain et partent satisfaits.

Conduits par l’ambassadrice des Pays-Bas près le Bénin, des investisseurs néerlandais ont visité la zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). A la fin de la visite de cette zone industrielle ces investisseurs néerlandais sont impressionnés par ce qui se fait en place dans la zone spéciale de Glo-Djigbé. Pour la diplomate néerlandaise, ce projet est « vraiment très ambitieux ». Elle a fait savoir qu’«il y a une vision derrière » et qu’elle dit avoir vraiment le plaisir à montrer la zone à des collègues entrepreneurs des Pays-Bas afin qu’ils puissent voir comment peut- être le ’’ made in Bénin’’, voir comment le gouvernement du Bénin investit dans le futur et offre des conditions favorables pour les entrepreneurs à investir c’est-à-dire l’électricité, l’eau, la route mais aussi la main d’œuvre. Ce qui a également impressionné l’ambassadrice To Tjoelker -Kleve, c’est qu’Il y a une école de formation pour enseigner aux jeunes femmes et hommes du Bénin, comment travailler le textile.

En matière de perspectives quant aux investissements dans la GDIZ, elle a affirmé que son « rôle est de montrer aux entrepreneurs néerlandais ce que la zone spéciale à comme potentiel ». Par rapport aux entrepreneurs qui hésitent à venir s’installer dans la zone, elle les a rassuré qu’«au Bénin, on peut investir » et que «le Bénin est un pays avec une gouvernance sérieuse » et qu’ il « travaille pour son futur . Quant à Dik Van de Koolwijk, conseil au développement du secteur privé de Netherlands entreprise agency, c’est important selon lui de voir comment le secteur public et le secteur privé du Bénin collaborent. Il a laissé entendre que ce qui est fait à la GDIZ est spécial et qu’« il y a vraiment un engagement pour améliorer les conditions favorables à l’investissement ». Il a promis être le porte-parole de la Zone industrielle de Glo-Djigbé auprès des investisseurs néerlandais.

Il faut signaler que l’ambassadrice To Tjoelker -Kleve et les entrepreneurs néerlandais accompagnés du Directeur général de l’APIEx, Laurent Gangbès et celui de la SIPI-Bénin SA, Létondji Béhéton ont vu l’usine de cajou en cours d’installation, l’entrepôt de la SIPI-Bénin SA où est stocké les noix de cajou et le centre de formation aux métiers du textile. Le Directeur général de l’APIEx et celui de la SIPI-Bénin SA, Létondji Béhéton n’ont pas manqué de présenter à leurs hôtes la législation qui encadre l’installation et le fonctionnement de la zone spéciale de Glo-Djigbé, les contributions de l’Etat béninois et les facilités accordées aux investisseurs.