Bénin : cinq enseignants écartés du CEP 2026 pour avoir boycotté l'examen blanc à Za-Kpota

Cinq enseignants sanctionnés, un examen national à protéger. Le chef de la Circonscription scolaire de Za-Kpota, Sourou G. Assoclé, a signé le 29 mai 2026 une note de service suspendant à titre conservatoire cinq agents de tout rôle dans l’organisation du Certificat d’études primaires, dont la session nationale se tient du 1er au 4 juin 2026.

Du 18 au 21 mai 2026, ces cinq enseignants ont refusé d’assurer les tâches qui leur avaient été confiées lors de l’examen blanc national du CEP : surveillance des candidats, correction des copies et fonctions de secrétariat. La note de service N°0551/CS-ZKP/DAF/DAP/DOSPIS précise que la mesure vise explicitement à « prévenir les éventuels blocages » susceptibles de perturber l’examen officiel. Sont concernés : Félicité Dovonon, Chimène Degnонkpon, Barthélemy Dohoungo, Gbodja Mathieu Houétonou et Dieu-Donné Gnankadja A.

Une exclusion préventive

Conservatoire et non disciplinaire dans sa formulation, la mesure n’anticipe pas sur d’éventuelles suites administratives. Elle exclut les cinq agents de toute activité liée au CEP 2026 et prévoit leur remplacement systématique par d’autres enseignants pour les quatre jours d’examen. L’examen blanc national du CEP, institué comme dispositif de préparation aux conditions réelles du concours, fait partie intégrante du calendrier pédagogique officiel au Bénin. La participation des enseignants désignés y revêt un caractère obligatoire, encadré par les notes de service des circonscriptions scolaires. Les résultats du CEP session 2026 sont attendus dans les jours suivant la clôture des épreuves fixée au 4 juin 2026