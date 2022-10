Une découverte majeure a été faite chez des rats, par des scientifiques, après qu’ils aient implanté des cellules-souches humaines sur leurs cerveaux. L’expérience a été faite par des chercheurs de l’université de Stanford aux Etats-Unis et publiée dans la revue Nature. Les cellules humaines sont des extraits de neurones cultivées in vitro et implantées sur les cerveaux de rats nouveau-nés. Cependant, ces derniers ont développé de nouveaux comportements à cause de l’évolution de cellules humaines dans leurs cerveaux. En effet, les neurones ont développé leurs axones au point d’influer sur le comportement des rats.

Dans le but d’offrir un cadre favorable aux organoïdes cérébraux

Selon Sergiu Pasca, professeur de psychiatrie et sciences du comportement qui a conduit ces travaux : « on ignore si la maturation des organoïdes est limitée par l'absence de micro-environnement et des stimuli sensoriels qui existent in vivo. De plus, comme ils ne sont pas intégrés dans des circuits qui peuvent générer des sorties comportementales, leur utilité dans la modélisation de maladies neuropsychiatriques génétiquement complexes est actuellement limitée ». Notons que de telles expériences ont pour finalité d’offrir un cadre favorable aux organoïdes cérébraux.

Cela, dans le but d’expliquer le développement des maladies neurologiques comme la sclérose en plaques, la maladie de Charcot, Parkinson ou encore Alzheimer. Pour rappel, cette expérience intervient après une autre au cours de laquelle, les scientifiques sont parvenus à apprendre à des rats de laboratoires comment conduire pour aller chercher une récompense telle que de la nourriture. Lors de cette expérience publiée dans le journal Behavioural Brain Research, des scientifiques avaient appris aux animaux comment utiliser une petite voiture électrique fabriquée à partir de boîtes alimentaires, adaptée à leur taille pour aller la nourriture.