C'est une porcherie moderne qui a coûté plus de 580 millions d'euros. Elle se trouve en Chine à Ezhou, près de la ville de Wuhan, et a une capacité d'accueil de 650.000 cochons. Mise en service dans ce mois d'octobre, cette porcherie se trouve dans une géante ferme de 26 étages. C'est la plus grande du monde. Dans un pays où on raffole de la viande des Suidae, ce n'est semble t-il, pas surprenant. La Chine est en effet, le tout premier consommateur de porc à l'échelle mondiale. Le pays a été ces dernières années, confronté à une maladie: la fièvre porcine africaine. Celle-ci a décimé son cheptel. Donc l'empire du milieu travaille à le reconstituer.

Pour une capacité d'acceuil de plus de 3 millions de porcs

Outre cet immeuble de 26 étages, un autre de la même taille est déjà achevé pour ces élevages en hauteur. En tout la Chine veut en construire 5 qui ont une capacité d'accueil de plus de 3 millions de porcs. La première porcherie mise en service ce mois est respectueuse de l'environnement. "Notre projet permet d'atteindre le niveau zéro d'émissions d'excréments avec aussi des émissions de gaz à effet de serre très faibles" a expliqué Zhuge Wenda, le directeur du site à un média local. Il informe par ailleurs que les eaux usées sont retraitées sur place. Le gratte-ciel pour porcs compte à chaque étage, 25.000 cochons. Les bêtes y accèdent dans de géants ascenseurs ayant une capacité de 40 tonnes.

" L'hôtel de porcs"

Cet élevage en hauteur produit de la viande de porc de qualité et à moindre coût. C'est du moins ce qu'indique M Zhuge Wenda: "Notre système de contrôle sur la biosécurité , ajouté à une alimentation scientifique, permet d'améliorer la qualité de la viande afin de répondre à la demande de la population pour une viande de porc d'un bon niveau et moins chère". Cet immeuble de 26 étages a déjà été baptisé par les habitants d'Ezhou. Ils l'appellent " l'hôtel de porcs". Rappelons que la ville d'Ezhou est établie sur les bords du fleuve Yangtze. On est au centre de l'empire du milieu.