Jean-Luc Mélenchon a profité d’une note de blog rendue publique dans la soirée de ce jeudi 20 octobre pour revenir sur les derniers événements qui se sont produits à l’Assemblée Nationale française. En effet, la patronne du Matignon a évoqué à deux reprises l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer la partie recettes du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Cette action de la Première ministre Élisabeth Borne témoigne en effet selon l’Insoumis que « la minorité présidentielle est bel et bien carbonisée».

« Cette situation va s’incruster d’ici décembre avec la fin de la compensation sur le prix de l’essence, l’ouverture du cycle des négociations salariales annuelles obligatoire, les répliques des journées syndicales et celle de notre coalition. La France entre en turbulence », a annoncé l’homme politique français opposé aux actions de l’actuel patron de l’Élysée. Il est également revenu sur une phrase célèbre révolutionnaire Lénine qui stipule qu’« en haut on ne peut plus et en bas on ne veut plus ».

L'article 49.3 de Constitution

Rappelons que cette critique de l’homme politique français après les événements de ce jeudi à l’Assemblée Nationale où la Première ministre Élisabeth Borne a engagé la responsabilité du gouvernement au moyen de l'article 49.3 de la Constitution. « Vous avez rejeté la première partie du texte. Surtout, vous avez dénaturé la deuxième partie », qui a été rejetée. « Nous ne pouvons pas prendre le risque d'un nouveau rejet ou d'un texte, de nouveau, dénaturé », a déclaré la patronne du gouvernement.