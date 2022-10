Depuis 27 ans, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Cette journée n'est pas loin d'atteindre son objectif de présence zéro de la maladie dans le monde. « La poliomyélite est une maladie qui pendant trop longtemps avilit le genre humain. De nombreux enfants ont vu leur avenir, leur possibilité de déplacement, d'évolution, d'éducation, de formation et de travail totalement écrasé par une maladie qui de façon inattendue et brutale les a rendus totalement flasques et incapables d'espérer une guérison totale ». Ce sont les propos de l'ancien président du Rotary club Cotonou, Hervé Aïssi.

D'après lui, « le Rotary a eu l'initiative et le courage de rassembler des partenaires mondiaux: les Nations Unies, l'OMS, la Fondation bill-mélinda Gates et encore beaucoup d'autres pour récolter de l'argent afin de chercher les scientifiques, trouver un vaccin et sensibiliser les gouvernements les leaders d'opinion et religieux pour que les parents acceptent de faire vacciner leurs enfants puisque l'acceptation du vaccin n'est pas automatique ». La journée mondiale de lutte contre la polio vient donc dans l'optique de sensibiliser les populations. Elle est célébrée afin que le monde se souvienne un peu plus des dégâts de ce mal afin de prendre les mesures pour son éradication. « Les activités menées lors de cette journée consistent généralement à sensibiliser la population sur les conséquences de cette maladie et amener la population à se rendre compte qu'il y a des moyens de prévention de cette maladie »a déclaré le Dr Excellent Dohou.

Que savoir de la poliomyélite ?

La poliomyélite est une maladie grave, contagieuse et mortelle. Elle se transmet par un virus dénommé poliovirus. Depuis les années 60, il existe un vaccin contre ce virus virulent qui envahit le système nerveux de l'enfant atteint. Selon le Docteur Déo-Gracias Lokossou « La poliomyélite est une maladie suffisamment grave qui peut se transmettre d'un homme à l'autre donnant une épidémie dans une communauté et encore plus grave parce qu'elle peut paralyser l'enfant atteint et conduire jusqu'à la mort. Elle touche généralement les enfants de moins de 5 ans».

Selon le médecin, le virus de la poliomyélite existe dans les communautés et se transmet d'un homme à un autre pas l'intermédiaire des matières fécales généralement. « Les mauvaises règles d'hygiène étant observées, un enfant qui est en contact soit par l'alimentation ou en contact direct avec les selles d'un individu malade peut contracter le virus et ainsi développer la maladie avec des chances de paralysie et de mort» a-t-il éclairé.

Malheureusement, la polio n'a pas de traitement curatif, c'est-à-dire qu'après qu'un individu soit contaminé « il n'y a pas un moyen pour exempter la paralysie ou le risque de mort» a expliqué le médecin Excellent Dohou. Après une contamination du poliovirus, l'individu atteint peut présenter certains symptômes. Il peut s'agir des signes comme la fièvre, un peu de vomissement, de diarrhée et la paralysie, selon le Dr Lokossou. Le seul moyen pour lutter contre la poliomyélite est la prévention. Par conséquent, tous les enfants doivent se faire vacciner.