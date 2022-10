La numérisation des documents fut la première étape d'un changement structurel dans la mise en ligne des fichiers il y a de cela deux décennies. À l'époque, on se référait principalement aux scanners pour gérer la mise en ligne de ces documents ce qui favorisera les premières étapes de l'archivage en ligne. Mais au fur et à mesure que cela se démocratisait, la numérisation est passée des scanners aux supports mobiles comme les smartphones. De nos jours, grâce aux caméras des smartphones, on peut numériser rapidement des documents avec la même efficacité que les scanners d'il y a une décennie.

Cette transformation majeure a été rendue possible grâce à l'amélioration des caméras des téléphones mobiles et tablettes. Mais au niveau de la bureautique, ce qui a rendu plus accessible la gestion numérisée des documents reste la signature en ligne. Avec cette innovation qui a vu le jour il y a moins de 10 ans, fini la procédure d'impression, de signature manuelle puis de numérisation. La planète s'en porte d'ailleurs avec une économie substantielle de feuilles à papier. Désormais des outils comme Docage vous font gagner beaucoup de temps.

Plus besoin de créer vos documents dans d'autres logiciels comme Word ou Powerpoint. Ces services vous permettent de créer des formulaires ou même des documents types word directement grâce à des outils intégrés. Un véritable grain de temps qui vous offre en une solution tous les services dont vous aurez besoin pour réaliser. Vous pourrez ainsi faire signer vos contrats et autres types de document dès 4,90 €HT / mois. Petit plus de l'application, les utilisateurs et principaux intervenants n'ont en aucun cas besoin de créer un compte pour signer lesdits documents. Ceci est rendu possible grâce à un système de code par email ou SMS.