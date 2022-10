La France et l'Allemagne sont deux pays importants de l'Union Européenne. Les médias ont souvent parlé de couple franco-allemand à l'époque où Angela Merkel était encore chancelière en Allemagne. Son successeur Olaf Scholz n'est pas moins intéressé par l'Europe. Seulement il y a des points de divergence entre lui et le chef de l'Elysée Emmanuel Macron, à propos des questions énergétiques et de défense entre autres. Et pourtant , Olaf Scholz avait repris plusieurs ambitions chères au président français dès son arrivée à la chancellerie. Il disait à Prague que l'Europe devait faire un nouveau saut d'intégration pour renforcer son rôle géopolitique et défendre sa souveraineté.

Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde sur plusieurs sujets

Il disait dans le même ordre d'idée que l'Union Européenne devrait renforcer ses capacités de défense afin de pouvoir riposter sans avoir toujours besoin de l'Alliance atlantique ou de l'allié américain. Des discours qui rencontraient bien entendu l'assentiment d'Emmanuel Macron. Mais dans les faits et depuis lors, le chancelier allemand a posé des actes que n'approuve pas la France. Emmanuel Macron n'a pas adoubé le système européen de défense aérienne que Olaf Sholz a proposé. Ce système européen de défense aérienne formalisé par la signature d'une lettre d'intention a recueilli l'approbation de 14 pays de l'Otan. La France et des pays de l'Europe de l'Ouest se sont abstenus. Pour Emmanuel Macron ce projet traduit un rejet de l'autonomie stratégique européenne.

" Un coup de froid "

Toujours dans le domaine de la défense , l'Allemagne compte investir 100 milliards dans ce secteur au niveau domestique, mais il semble que Berlin soit plus intéressé par des achats du côté des Etats-Unis que de la France. Sur la question énergétique, la France a bloqué le gazoduc "MidCat" reliant l'Allemagne à des pays comme le Portugal et l'Espagne. Le chancelier allemand avait regretté l'arrêt du projet, indiquant que ce dernier, manquerait "drastiquement" à l'Europe en cette période de crise. Le président français a annoncé jeudi, avoir trouvé un accord avec les deux pays de la péninsule ibérique pour le pipeline "BarMar" qui devrait permettre d'acheminer l'hydrogène de la Catalogne à Marseille.

Emmanuel Macron, devrait recevoir le chancelier allemand Olaf Scholz le mercredi 26 octobre à Paris. Mais le président français a décidé d'annuler cette rencontre. Outre tout ce qui précède, Olaf Scholz souhaite que l'Allemagne fasse des affaires avec la Chine. Notons par ailleurs que l'Allemagne était le "moteur économique" de l'Europe, mais du fait du vieillissement de sa population, la productivité s'érode.